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Haberler Gündem TEM Sapanca'da kaza
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Sapanca'da kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

TEM otoyolu Sapanca geçişinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü sıkışırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Sapanca'da kaza
İHA

Kaza, 23.30 sularında TEM otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. 50 AG 708 plakalı Kocaeli firması Efe Tur'a ait otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında, otobüste bulunan yolcular yaralandı.


Kaza yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. Otobüs sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

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