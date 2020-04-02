Temel ihtiyaç Desteği başvurusu nasıl yapılır? Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler? soruları, koronavirüs sebebiyle çalışamayıp maddi yetersizlik yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Temel İhtiyaç Desteği'ni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde duyurmuş, 3 kamu bankası da tüm şartları ve süreci kamuoyu ile paylaşmıştı. Temel İhtiyaç Desteği kapsamında 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay taksitle 10 bin liraya kadar destek sunuluyor. İşte Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili ayrıntılar.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) bireysel ihtiyaç kredisi desteği paketi açıkladı. Kamu bankaları aylık geliri 5.000 TL'yi aşmayan hane halklarına uygun faizli kredi verecek. Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Temel İhtiyaç Desteği'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ PARALARI NASIL ALINACAK?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

Söz konusu kredi uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL)

(Sonraki 30 ay boyunca) 10.000 36 ay 6 ay 376 7.500 36 ay 6 ay 282 5.000 36 ay 6 ay 188

1000 LİRA DESTEK ÖDEMELERİ DE BAŞLADI

2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira desteğin ilk ödemeleri 1 Nisan'da yani bugün yapılmaya başlandı. Yardımlar, bütün hanelerin T.C. numalarına PTT kanalıyla gönderiliyor. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaş bu desteği ulaşmış olacak.