'Temel' Vatikan'da 0:00 / 0:00

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Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in üstlendiği, senaryosu ise Erol Hızarcı'ya ait olan yeni Temel komedisi "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", beyazperdede izleyicilerle buluşacak.

"Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası"nın başrolünde; Salih Kalyon, Altan Erkekli, Tuna Orhan, Meral Çetinkaya, Zerrin Sümer, Alp Öyken, Naşit Özcan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik, Abidin Yerebakan, Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Aslı Altaylar, Emin Gümüşkaya, Levent Sülün ve Efe Erkekli gibi usta ve ünlü oyuncular yer alıyor.

"VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI"NIN KONUSU NE?

Sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan 'Temel'in heyecanlı ve komik bir serüvene atılacağı filmde, 'Temel'i kendisi de Karadenizli ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Reşat Hacıahmetoğlu canlandırdı. Filmdeki performansıyla herkesi çok şaşırtacak Hacıahmetoğlu'na genç oyuncu Eda Nur Hancı eşlik ediyor. 'Temel'in en yakın iki arkadaşını ise Ömür Arpacı ve Osman Kot canlandırıyor.