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Temmuz ayı üretici ve market fiyatları

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 14,07 ile Antep fıstığında, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 36,8 ile patlıcanda görüldüğünü bildirdi

Temmuz ayı üretici ve market fiyatları

Bayraktar, temmuz ayı üretici market fiyatlarına ilişkin yazılı açıklamasında söz konusu ayda markette 18, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 10 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti.

Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün temmuz ayında markette yüzde 14,07 ile Antep fıstığı, üreticide yüzde 107,81 ile domates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette yüzde 36,8 ile patlıcan, üreticide yüzde 27,78 ile fındık olduğunu kaydetti.

Marketteki patlıcanda yaşanan fiyat düşüşünü yüzde 26,42 ile havucun izlediğini belirten Bayraktar, fiyatı düşen ve artan diğer ürünlere dair şu bilgileri paylaştı:

"Bu ürünleri yüzde 20,49 ile kabak, yüzde 18,91 ile karpuz, yüzde 9,55 ile yeşil soğan, yüzde 8,03 ile kuru soğan, yüzde 7,84 ile sivri biber, yüzde 6,43 ile marul, yüzde 6,41 ile salatalık, yüzde 6,07 ile patates, yüzde 5,35 ile süt izledi. Antep fıstığındaki fiyat artışını yüzde 12,9 ile yumurta, yüzde 5,08 ile mısırözü yağı, yüzde 4 ile limon, yüzde 3,31 ile kiraz, yüzde 3,3 ile ayçiçeği yağı, yüzde 3,23 ile domates, 3,14 ile elma, yüzde 3,03 ile pirinç takip etti."

ÜRETİCİ FİYATLARI

Bayraktar, bu dönemde üretici fiyatlarında marul, maydanoz, elma, karpuz, kuru fasulye, nohut, pirinç, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatlarında değişim olmadığını belirterek,"Fındıktaki fiyat 27,78'lik fiyat düşüşünü yüzde 25 ile havuç, yüzde 17,95 ile patlıcan, yüzde 17,17 ile limon, yüzde 16 ile kuru soğan, yüzde 13,64 ile taze fasulye, yüzde 12,50 ile kiraz, yüzde 10,98 ile patates izledi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yüzde 107,8 ile üreticide en fazla fiyatı artan domatesi yüzde 46,25 ile yeşil mercimek, yüzde 16,67 ile şeftali, yüzde 14,63 ile yumurta, yüzde 13,98 ile kabak, yüzde 11,11 ile kuru kayısının takip ettiğini kaydetti.

Üretici ve market arasındaki fiyat farkının temmuzda yüzde 324,56 ile en fazla salatalıkta yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, söz konusu farkın kuru incirde yüzde 310,89, kuru kayısıda yüzde 309, elmada yüzde 305,48, karpuzda yüzde 288,54, sütte yüzde 251,93 olduğunu bildirdi.

Salatalığın 4,2 kat, kuru incir, kuru kayısı ve elmanın 4,1 kat, karpuzun 3,9 kat, sütün 3,5 kat fazla fiyata tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticide 57 kuruş olan salatalık 2 lira 42 kuruşa, 15 liradan satılan kuru incir 61 lira 63 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 40 lira 90 kuruşa, 1 lira 52 kuruştan satılan elma 6 lira 16 kuruşa, 32 kuruş olan karpuz 1 lira 24 kuruşa, 1 lira 81 kuruş olan süt 6 lira 37 kuruşa satılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, üretici fiyatlarından en fazla fiyat artışının domateste görülmesinde kıyı bölgesindeki seralarda hasadın bitmesinin etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kabak, salatalık gibi ürünlerde hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlar düşük seyretmesine karşın geçen aya göre kıyaslama yapıldığında artış görüldü. Yeşil mercimekte yeni ürünün piyasaya sürülmesi fiyatı artırdı. Kırmızı mercimekte ise ürünün piyasaya yavaş yavaş sürülmesi fiyat artışına yol açtı. Antep fıstığında düşük rekolte fiyatı artırdı. Fındıkta yapılan spekülasyonlar üretici fiyatını düşürürken, markette fiyatı yükseltti. Havuçta talepteki düşüş fiyatları aşağı çekerken, patlıcan, kuru soğan, taze fasulye, patates, yeşil soğan, sivri biberde hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlar geriledi. Limonda ise depolanan ürünlerde yaşanan kalite kaybı ve yeni ürünün hasadının yaklaşmış olması fiyatları aşağı çekti."

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