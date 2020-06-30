Temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun olacak

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AA

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, şenliklerin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında önceki yıllara göre daha dar kapsamlı gerçekleştirileceğini belirtti.

Şenliğin, Akşehir'in tanıtımına, Nasreddin Hoca'nın yad edilmesine katkı sağlamasını ümit ettiğini ifade eden Akkaya, şenliğe katılacak misafirlerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maske takmalarını istedi.

Şenliklerde Nasreddin Hoca'yı, ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun'un canlandıracağını açıklayan Salih Akkaya, 5 Temmuz'da başlayacak şenliklerin, tellalın halkı ve Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağrısı ile başlayacağını bildirdi.

Akkaya, aynı gün şenlik korteji yürüyüşü yapılacağını, temsili Nasreddin Hoca'nın Akşehir Çayı'na maya çalacağını, ardından Nasreddin Hoca Meydanı'nda şenliğin resmi açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şenlikler kapsamında, lazer gösterileri, online satranç turnuvası, bisiklet turu, fotoğraf yarışmaları, arabalı sinema etkinlikleri gerçekleştirileceğini de anlatan belediye başkanı Akkaya, vatandaşları şenliklere davet etti.