Teoman'dan beklenmedik çıkış 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Rock müziğinin usta ismi Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla bir mekanda buluşarak, hasret gideren Teoman, konserlerin başladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Sanatçı, gazetecilerin, "Yaşanan orman yangınlarından dolayı yardım konseri vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum." yanıtını verdi. Daha fazla soru almayan Teoman, ardından aracına binerek, hızla bulunduğu yerden uzaklaştı.