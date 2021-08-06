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Teoman'dan beklenmedik çıkış

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Teoman, muhabirlerin, "Yaşanan orman yangınlarından dolayı yardım konseri vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Sanatçı, "Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum." diyerek, oradan ayrıldı

Teoman'dan beklenmedik çıkış! - Magazin haberleri
Teoman'dan beklenmedik çıkış
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Rock müziğinin usta ismi Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla bir mekanda buluşarak, hasret gideren Teoman, konserlerin başladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Sanatçı, gazetecilerin, "Yaşanan orman yangınlarından dolayı yardım konseri vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum." yanıtını verdi. Daha fazla soru almayan Teoman, ardından aracına binerek, hızla bulunduğu yerden uzaklaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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