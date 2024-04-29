Teoman, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı: Artık maceralı işlere girmek istemiyorum
Teoman, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, artık riskli işlere girmek istemediğini dile getirdi
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük hayatından kesitler yayımlayan Teoman, dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu.
56 yaşındaki şarkıcı Teoman, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldığını takipçileriyle paylaştı. Hayatını planladığını ve riskli işlere girmek istemediğini ifade etti.
"HAYATIMI EN İNCE AYRINTISINA KADAR PLANLADIM"
Şarkıcı; "Hayatımın geri kalanını en ince ayrıntısına kadar planladım. Ne istediğimi, nelerden zevk aldığımı biliyorum. Hayat, bu planımı bozmazsa, manalı bir hayat yaşamış olacağım. Eskisi gibi maceralı ya da riskli işlere girmek istemiyorum. Olabildiğince planlı gitmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.