1 | 10

Rock müziğin duayeni Teoman, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde "Sahneleri tekrar bırakıyor" şeklinde çıkan haberler için açıklamalarda bulunan Teoman, "Arkadaşlar çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Sahneleri bırakmıyorum. Öyle bir niyetim yok. Hem işimle, hem kızımla da ilgilenebiliyorum" dedi.