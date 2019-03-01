Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

İHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, tepenin iş makinesiyle kazıldığını belirledi. Ekipler daha sonra kazı yapılan yerle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğünü bilgilendirdi.

SİT ALANI İLAN EDİLECEK

Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek. Jandarma ekipleri, iş makinesiyle tepeyi talan eden definecilerin bulunması için çalışma başlattı.