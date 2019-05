Ramazan ayının üçüncü teravih namazı bu akşam milyonlarca müslüman vatandaş tarafından idrak edilecek. Peki, teravih namazı saat kaçta,i teravih namazı nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. İstanbul'da teravih namazı yatsı namazı vakti olan 21:47'dan sonra Ankara'da 21:27'de, İzmir'de ise 21:43'den sonra kılınacak. Diğer illerin teravih namazı vakitlerini aşağıdaki linkten tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL 7 MAYIS TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

TRERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

İşte kılınışı;

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Hz. Muhammed teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.



* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.

* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat'dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek'atın başında da Fâtiha'dan önce yine Sübhâneke okunur.

* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir. Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir.

* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.

* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür'atle yapması mekruhtur. Mes'ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta'dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır.



* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf'in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek'at sayısı da daha kolay bilinir.

* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır.

İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.

* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.

* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.

* Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır.

* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir.

* Teravih namazının her iki rek'atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek'attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.

TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.

Sübhâne zi’l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.

Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma’bûd.

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.

Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur’ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)

Ramazan-ı şerif’in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.

İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)



2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek’at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

Vec’al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur’ân.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Teravih namazı Peygamber Efendimiz tarafından kılınmış ve hükmü "sünnet" olan bir namazdır. Yani farz değildir. Oruç tutamayanlar için de farz değil, sünnettir. Teravih namazının kılınışı halifelerden bu yana 20 rekattır. Namaz aralarında getirilen salavatlar ise sünnet değildir.

TERAVİH NAMAZINI KILMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Teravih namazı Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetine iştirak açısından son derece faziletli bir ibadettir. İftar sonrası sevapları çoktur. Teravih namazı hadislerde şöyle övülmüştür; "Ramazân ayı, oruç tutulması farz kılınan bir aydır. Ben de size gecelerinde (terâvih) namazı(nı) sünnet kıldım. Her kim orucu tutar ve (teravih) namazı(nın faziletine ve hak olduğu)na inanarak ve mükâfâtını ümid ederek kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce) Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Peygamberimiz Resulullah (s.a.v),Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş ancak bunu kesin olarak emretmemiştir. Bu konuda; "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır"1 diye buyurmuştur. Hadis alimlerinden en-Nevevî, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını, fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini, İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir.En-Nevevî, "Ramazanı ihya etmenin, teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in, "Her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü, "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s): "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" 2 buyurmaktadır.1 - (Buharî, İman, 25, 27; Müslim, Musafi`in, 173, 176; İbn Mace, İkametu`s-Salâ, 173; Tirmizî, Savm, 83)2 - (Ibn Mâce, Ikametu`s-Salâ, 173; Ibn Hanbel, I, 191, 195).