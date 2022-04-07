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'Teravih namazına gidiyorum' diye çıktı, 3 gündür ulaşılamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş'tan 3 gündür haber alınamıyor

Teravihe giden çocuktan 3 gündür haber yok - Haberler
Teravihe giden çocuktan 3 gündür haber yok
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İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde teravih namazına giden Canbolat Arslantaş'tan 3 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş, 4 Nisan günü akşam saat 19.40 sıralarında ağabeyine "Teravih namazına gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Canbolat Arslantaş'tan yakınları haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

Oğlundan 3 gündür haber alamadıklarını belirten baba Adnan Arslantaş, "Çocuğumun ailesi ile bir problemi, bir sıkıntısı yoktu. Bir kavga bir dövüş yoktu. Daha önce bu şekilde hiç davranmadı. Annesi köydeydi. Bende işe gitmiştim çalışıyordum. Abisi evdeydi. Abisine mahallemizde bulunan camiye teravih namazına gidiyorum, demiş ve evden çıkmış. Geri dönmedi. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Oğlumu görenlerin veya yerini bilenlerin polise haber vermesini istiyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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