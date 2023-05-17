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Terazi burcu özellikleri: Terazi burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

Terazi burcu Zodyak'ın yedinci burcudur. Venüs tarafından yönetilir. Astrolojide her birimizin ilişkilerini, güzelliğini ve duygusal kapasitesini sembolize eder. Venüs tarafından yönetilen Terazi burcu, büyük estetik anlayışları diplomatik becerileri ve diğerlerine saygıları ile ayırt edilirler.

Terazi Burcu Özellikleri: Terazi Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
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Terazi bilgilerini ve doğuştan gelen meraklarını genişletmek için insan temasına ihtiyaç duyar. Onlar için sosyal hayat esastır. Bu burçta doğanlar, arkadaş olmayı severler, iç hayatları yoğun ve zengin olsa bile yalnızlıktan nefret ederler. Terazi burcu özellikleri neler dendiğinde ise bu kişiler daima başkalarına ihtiyaç duyarlar. Ekip çalışmalarını severler ve tek başına değil de birlikte bir şeyler yapmak onlar için çok şeyi ifade eder.

Terazi Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

Terazi burcu insanların, doğalarında inanılmaz bir adalet sevgisi vardır. Sosyal olmayı ve birlik beraberlik duygusundan hoşlanır. Terazi insanı temas kurdukları herkes için çevrelerinde güzel ve uyumlu bir ortam yaratmaya çalışır ve bununla büyür. Uyum duygusu oldukça gelişmiştir ve sadece özel ilişkilere değil aile ve arkadaş ilişkilerinde de uyum arar. Peki, Terazi burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

  • Asil ve zarif şeylere düşkündürler
  • Uyumlu ve anlayışlıdır
  • Nazik, kibar ve centilmendir
  • Romantiktir
  • Sosyaldir
  • Sohbet etmeyi ve arkadaş edinmeyi sever
  • Beraberlikten hoşlanır
  • Uzlaşmacı ve adalet duygusu yüksektir

Terazi Burcu Aşk Hayatı

Hem erkekler hem de kadınlar görünüşe, güzelliğe ve kişisel bakıma büyük önem verirler. Terazi burcunda doğanların ana arzusu, bir çift olarak mükemmel uyumu elde edecekleri bir ruh eşi bulmaktır. Yalnız kalmayı düşünen bir Terazi yok denecek kadar azdır. Doğaları gereği bireysel olmayı değil beraber olmayı “biz” olmayı tercih ederler. Terazi burcu aşk hayatı samimi ve yoğun duygular barındırır.

Sevdiklerinde nasıl şefkatli, sevecen, duyarlı ve romantik ortaklar olacaklarını bilirler. Bir ilişkide, sorunlar çoğunlukla aşırı nezaketten gelebilir. Çünkü Terazi başkalarının duygularını incitme yeteneğine sahip değildir. Temel olarak Terazi, terk edilmekten ve tarafsızlıktan korkar, bu yüzden genellikle tatmin edici olmayan ilişkileri sürdürme eğilimindedir. Bu durumda ona yanıltıcı bir güvenlik hissi verir.

Terazi Burcu Kadını Özellikleri

Terazi burcunda doğan bir kadın, en deneyimli müzakerecilerle bile baş edebilir. Herhangi bir bakış açısına sahip olmadan durumu dışarıdan değerlendirmesi onun için kolaydır, bu yüzden onunla iletişim kurmak daha kolaydır. Terazi burcu kadını özellikleri terazi kadınları en sıradan şeylerde bile güzellik bulabilir ve etraflarında estetik bir alan yaratabilirler. Çevrelerindeki herhangi bir nesne, ister giysi ister mobilya olsun güzellik katar. Aynı zamanda fiziksel olarak da çekicidir.

Terazi'nin mutluluğu, içsel uyum arayışındadır. Onu her yerde ararlar: felsefi kitaplarda, doğada, dostluklarda ve aile ilişkilerinde. Terazi kadını etrafındaki her şeyin kusursuz olmasını sever, o zaman ruhlarında tam bir sakinlik olur. Terazi kadınları yüksek sesle bağırmaktan, skandallardan ve diğer şiddetli çatışmalardan hoşlanmazlar. Onlar için sakinlik önemlidir çünkü onlar gerginlik anında sadece zihinsel kafa karışıklığı değil, aynı zamanda fiziksel rahatsızlık da yaşarlar.

Terazi Burcu Taşı

Terazi burcunun ana taşlarından biri akik ve pembe kuvarstır. Terazi burcu taşı Mavi Safir, Lapis Lazuli, Opal, Pembe Turmalin, Krisopraz, Ametrin, Helitropium, Kaya Kristali, Lepidolit, Malakit, Aytaşı, Prehnit, Güneştaşı, Tanzanit, Yeşimtaşı, Nefrit, Kordierit ve Kıyanittir. Pembe kuvars, aşk ilişkileri için en uygun taşlardan biridir çünkü pembe kuvars, temas halinde olan kişinin kendisini özgürleştirmesine, kendisiyle rahat hissetmesine ve pozitif enerji yaymasına yardımcı olur.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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