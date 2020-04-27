Terbiyeli tavuk çorba her evde yapılıp sevilerek yenir. Hazırlanması çok zahmetli olmayıp misafirleriniz için besleyici bir başlangıç imkânı sunabilirsiniz. Bu lezzet bombasının tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Terbiyeli Tavuk Çorba Malzemeler;

Çorbası için;

• 1 adet tavuk göğsü veya 5 adet kalçasız but

• 1 adet defne yaprağı

• 3-4 tane karabiber

• ¾ çay bardağı tel şehriye

• Tuz

Terbiyesi için;

• 1 kaşık un

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 çay bardağı su

• 1 çorba kaşığı limon suyu

Terbiyeli Tavuk Çorbası Nasıl Yapılır?

• Tavuğu tencerede haşlayalım.

• Defne yaprağı, tane karabiber ve tuzu haşlanan tavuğa ekleyelim.

• Tavuğu haşlama suyundan çıkartın ve soğumaya bırakın. Tavukları didikleyin.

• Tavukları didikledikten sonra tekrar kaynayan suyun içine şehriyeyi atın.

• Diğer yandan tava içinde unu kavurun. Unun yumurta sarısı ve suyla çırpın.

• Bir kepçe kaynayan çorbanın suyundan alıp terbiyeye ekleyin.

• Yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi bozmadan.

• Terbiyeyi tüm tavuk çorbasıyla buluşturup birkaç dakika daha kaynatın.

• Çorbanızı dinlendirdikten sonra sıcak servis yapınız.

• Afiyet olsun.