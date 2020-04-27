Terbiyeli tavuk çorba her evde yapılıp sevilerek yenir. Hazırlanması çok zahmetli olmayıp misafirleriniz için besleyici bir başlangıç imkânı sunabilirsiniz. Bu lezzet bombasının tarifini sizlerle paylaşıyoruz.
Terbiyeli Tavuk Çorba Malzemeler;
Çorbası için;
• 1 adet tavuk göğsü veya 5 adet kalçasız but
• 1 adet defne yaprağı
• 3-4 tane karabiber
• ¾ çay bardağı tel şehriye
• Tuz
Terbiyesi için;
• 1 kaşık un
• 1 adet yumurta sarısı
• 1 çay bardağı su
• 1 çorba kaşığı limon suyu
Terbiyeli Tavuk Çorbası Nasıl Yapılır?
• Tavuğu tencerede haşlayalım.
• Defne yaprağı, tane karabiber ve tuzu haşlanan tavuğa ekleyelim.
• Tavuğu haşlama suyundan çıkartın ve soğumaya bırakın. Tavukları didikleyin.
• Tavukları didikledikten sonra tekrar kaynayan suyun içine şehriyeyi atın.
• Diğer yandan tava içinde unu kavurun. Unun yumurta sarısı ve suyla çırpın.
• Bir kepçe kaynayan çorbanın suyundan alıp terbiyeye ekleyin.
• Yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi bozmadan.
• Terbiyeyi tüm tavuk çorbasıyla buluşturup birkaç dakika daha kaynatın.
• Çorbanızı dinlendirdikten sonra sıcak servis yapınız.
• Afiyet olsun.
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