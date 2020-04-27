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Terbiyeli Tavuk Çorba tarifi, nasıl yapılır?

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan çorba çeşitlerinden en çok tercih edilenlerden biri de Terbiyeli Tavuk Çorbası oluyor. Terbiyeli Tavuk Çorba nasıl yapılır?

Terbiyeli Tavuk Çorba

Terbiyeli tavuk çorba her evde yapılıp sevilerek yenir. Hazırlanması çok zahmetli olmayıp misafirleriniz için besleyici bir başlangıç imkânı sunabilirsiniz. Bu lezzet bombasının tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Terbiyeli Tavuk Çorba Malzemeler;

Çorbası için;
• 1 adet tavuk göğsü veya 5 adet kalçasız but
• 1 adet defne yaprağı
• 3-4 tane karabiber
• ¾ çay bardağı tel şehriye
• Tuz

 

Terbiyesi için;

• 1 kaşık un
• 1 adet yumurta sarısı
• 1 çay bardağı su
• 1 çorba kaşığı limon suyu

Terbiyeli Tavuk Çorbası Nasıl Yapılır?

• Tavuğu tencerede haşlayalım.
• Defne yaprağı, tane karabiber ve tuzu haşlanan tavuğa ekleyelim.
• Tavuğu haşlama suyundan çıkartın ve soğumaya bırakın. Tavukları didikleyin.
• Tavukları didikledikten sonra tekrar kaynayan suyun içine şehriyeyi atın.
• Diğer yandan tava içinde unu kavurun. Unun yumurta sarısı ve suyla çırpın.
• Bir kepçe kaynayan çorbanın suyundan alıp terbiyeye ekleyin.
• Yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi bozmadan.
• Terbiyeyi tüm tavuk çorbasıyla buluşturup birkaç dakika daha kaynatın.
• Çorbanızı dinlendirdikten sonra sıcak servis yapınız.
• Afiyet olsun.

 

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