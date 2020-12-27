DHA

Olay, akşam saatlerinde inşaatı devam eden termik santralinin iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, termik santrali personeli olduğu öğrenilen Şuayip Eren, dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredeki güvenlik güçleri ve sağlık personelince sudan çıkarılan işçiye ilk müdahale nöbetçi doktor tarafından yapıldı. DHA'nın haberine göre; şirkete ait ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şuayip Eren´in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.