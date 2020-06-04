Ahmet Küçük akucuk@haberturk.com

İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı “Bir terör örgütünün çöküşü: Ölüm oruçları ve DHKP/C’nin kanlı” geçmişi başlığıyla bir rapor yayınladı. 31 Mayıs 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde “Berkin Elvan Davası” savcısı Mehmet Selim Kiraz ve şehitler için anma mesajıyla başlayan raporda terör örgütü DHKP/C’nin tarihi de anlatıldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne canlı bomba saldırısı, Özdemir Sabancı suikastı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit eden DHKP/C’nin 2016’da kırsal yapılanmasının bitirilmesi sonrası örgütün tükenme noktasına geldiği vurgulandı.

DHKP/C’NİN KURULUŞU VE GEÇMİŞİ

Raporda, terör örgütü DHKP/C’nin kuruluşuna ilişkin, 1965 yılında Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun (FKF) kurulduğu hatırlatılarak, 1969 yılında isim değiştirerek DEV-GENÇ adını aldığı belirtildi. Bu aşamadan sonra örgütte fikir ayrılıklarının başladığı Mahir Çayan ve arkadaşları tarafından THKP/C’nin kurulduğu, 1977 yılında DEV-YOL adını alan örgütün Devrimci Yol ve Devrimci Sol olarak iki ayrıldığı ifade edildi.

Raporda DEV-SOL’a ilişkin olarak “1978-1994 yılları arasında birçok şiddet içerikli eylem ve faaliyetlerde bulunan DEV-SOL terör örgütü̈, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi veya yaralanmasına neden olmuştur. DEV-SOL bünyesinde 1979 yılında kurulan Faşist Teröre Karşı Mücadele Ekipleri isimli illegal silahlı yapılanmanın eylemleriyle, Eski Başbakan Nihat ERİM ve Bakan Gün SAZAK dahil olmak üzere 35 Polis, 23 Asker ve 240 vatandaş̧ şehit edilmiştir. DEV-SOL terör örgütünün isim değiştirerek DHKP/C adını alması onun geçmişteki kanlı eylemlerini unutturmamaktadır” denildi. DEV-SOL’un 1994 yılında DHKP/C adını aldığı da raporda hatırlatıldı.

DHKP/C’DE 3 YAPILANMA

DHKP/C’nin kültür-sanat, adalet-hukuk ve sivil toplum alanında “legal görünümlü illegal yapılara” sahip olduğu vurgulanan raporda; kültür-sanat alanında İdil Kültür Merkezi ve Grup Yorum, adalet-hukuk alanında Halkın Hukuk Bürosu ve STK alanında da Gençlik Dernekleri Federasyonu, Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD) ile Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği’nin faaliyet gösterdiği belirtildi.

İdil Kültür Merkezi: İstanbul, Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne ilişkin raporda, “İdil Kültür Merkezi (İKM) DHKP/C terör örgütünün, Grup YORUM oluşumu gibi düzenlediği kültürel etkinlikler ve sosyal aktiviteler üzerinden eleman temini ve propaganda maksatlı faaliyet yürüttüğü legal alan yapılanmalarından biridir. ‘Kültür’ merkezi ‘İdil’ ismini 1996 yılında ölüm orucundayken hayatını kaybeden DHKP/C terör örgütü mensubu Ayçe İdil Erkmen’den almaktadır. ‘Kültür’ merkezinde faaliyet yürüten örgüt mensupları, güvenlik güçlerince gözaltına alınmaları halinde sanatsal etkinlikler nedeniyle operasyona maruz kaldıkları şeklinde ajite yapmaktadır” denildi.

Grup Yorum: Raporda Grup Yorum’un kuruluş aşamalarına geniş yer verilirken, gruba ilişkin de, “DHKP/C terör örgütü için Grup YORUM, müzik ve sanat üzerinden örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü en önemli istismar alanlarından birisidir. Sanatın örgütsel eyleme aracı kılındığı, terör için sanat yaklaşımının somutlaştığı yer olan Grup Yorum’un faaliyetleri DHKP/C ile arasındaki organik bağı göstermektedir” değerlendirilmesine yer verildi.

Halkın Hukuk Bürosu: 1989 yılında 32 avukat tarafından kurulan Halkın Hukuk Bürosu hakkında raporda “Halkın Hukuk Bürosu; kültür ve sanatın propaganda gücü gibi kolluğun, adli makamların ve genel manasıyla hukukun terör örgütlerinin çözülmesi sürecindeki etkisini azaltmaya çabalayan, gerçeklerin itiraf edilmemesi için teröristleri baskılayan, cezaevlerindeki örgüt mensuplarının örgüt yönetimi ve birbirleri arasındaki iletişimini sağlayan, avukatlık mesleğinin getirdiği yetki ve hakları örgüt faaliyetleri çerçevesinde kullananlardan müteşekkil bir yapıdır” denildi.

Sivil Toplum Yapılanması: Terör örgütü DHKP/C’nin “paravan yapısı” olarak belirtilen sivil toplum yapılanması için raporda “DHKP/C’nin sivil toplum alanının sağladığı imkanları terör ajandası doğrultusunda kullanarak eleman temini ve propaganda faaliyetlerini organize etmek, sempatizan düzeyindeki örgüt mensuplarının tecrübe kazanarak illegal faaliyetlere aktarılmasını sağlamak ve örgütsel faaliyetlerin icrasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğu paravan yapılanmalardır” ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜM ORUÇLARI

“Ölüm orucu, terör örgütü DHKP/C’nin eylem stratejisinde önemli bir yer tutmaktadır” denilen raporda, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde kırsal alanda eylem gerçekleştirme gücünü kaybetmesi sonrası ölüm oruçlarına başvurduğuna dikkat çekildi.

DHKP/C için “son koz” olarak açlık grevlerinin görüldüğü vurgulanan raporda, “Ağır ağır gerçekleşen ölümler, özellikle sosyal medyada örgütün propaganda ve ajitasyon gücünü dinamik tutmasını sağlamaktadır” denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN EYLEMLERİ

29 Eylül 1994: Adalet Eski Bakanlarından Mehmet Topaç, Ankara’da kendi avukatlık bürosunda silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

9 Ocak 1996: Sabancı Center’da Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyota-SA Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe, DHKP/C terör örgütü mensupları Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından silahlı saldırıda öldürüldü.

3 Ocak 2001: Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik intihar saldırısında polis memuru Naci Canan Tuncer şehit olurken, 5 polis ve 2 vatandaş da yaralandı.

10 Eylül 2001: Taksim Meydanı Gümüşsuyu Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik intihar saldırısında polis memurları Halil İbrahim Doğan ve Tuncay Karataş şehit olurken, 17 polis, 6 vatandaş ve 1 turist yaralandı.

20 Mayıs 2003: Adalet Bakanlığı’na yönelik intihar saldırısına giden terör örgütü üyesi Şengül Akkurt, Kızılay’da bir kafenin tuvaletinde düzeneğin patlaması sonucu öldü.

24 Haziran 2004: Örgüt üyesi Semiran Polat İstanbul’da intihar saldırısı eylemi yapmaya giderken, içinde bulunduğu İETT otobüsünde düzeneğin patlaması sonucu ölürken, 3 vatandaş yaşamını yitirdi, 21 vatandaş da yaralandı.

1 Temmuz 2005: Adalet Bakanlığı’na yönelik saldırı girişiminde örgüt üyesi Eyüp Beyaz’ın üzerindeki fünye patlasa da bomba patlamadı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan örgüt üyesi öldürüldü.

11 Eylül 2012: Sultangazi’de polis merkezine yönelik intihar saldırısında polis memuru Bülent Özkan şehit olurken, 3’ü sivil 9 kişi yaralandı.

1 Şubat 2013: ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin 2 no’lu nizamiye kapısında gerçekleştirilen intihar saldırısında büyükelçilik görevlisi Mustafa Akarsu yaşamını yitirdi, 3 vatandaş da yaralandı.

19 Mart 2013: AK Parti Genel Merkezi’ne LAW silahlı saldırı gerçekleştirildi, Adalet Bakanlığı yerleşkesine de parça tesirli el bombası atıldı.

20 Eylül 2013: Dikmen’deki Emniyet Genel Müdürlüğü ve polis evine yönelik roketatarlı ve silahlı saldırıda iki terörist öldürüldü.

1 Ocak 2015: Dolmabahçe Sarayı önünde görevli polis memurlarına yönelik el bombalı ve silahlı saldırıda terörist öldürüldü.

31 Mart 2015: Berkin Elvan davasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, Çağlayan Adliyesi’nde rehin alındığı olayda, Savcı Kiraz şehit olurken, iki terörist öldürüldü.

1 Nisan 2015: İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişindeki polis memurlarına yönelik silahlı ve el bombalı saldırıda 2 polis ve bir vatandaş yaralanmış, saldırgan olay yerinde öldürüldü.

6 Nisan 2015: Tunceli’de çıkan çatışmada iki örgüt üyesi öldürüldü.

3 Mart 2016: Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne yönelik el bombalı ve silahlı saldırıda 2 saldırgan öldürüldü.

30 Mart 2016: Tunceli Valiliği ve Adliyesi’ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda, saldırgan öldürüldü.

6 Aralık 2016: Tunceli’de durdurulan taksideki terör örgütü el bombasını güvenlik güçlerine atmak isterken vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 1 polis yaralandı.

28 Aralık 2016: Tunceli’de güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 DHKP/C üyesi öldürülürken, 1 uzman çavuş şehit oldu.

20 Ocak 2017: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik LAW silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın bir faili gözaltına alınırken, diğer girdiği çatışmada öldürüldü.