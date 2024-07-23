Terör örgütü lehine sloganda 9 gözaltı!

Terör örgütü elebaşı lehine slogan atanlar yakalandı! İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin'de terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan şüphelilerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş, 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:15 facebook

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