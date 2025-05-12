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        Haberler Dünya Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında geniş yer buldu | Dış Haberler

        Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında geniş yer buldu

        Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığını duyurması dünya basınında geniş yer buldu. Washington Post, "PKK, Türkiye ile bir barış girişiminin parçası olarak dağılacak ve silahsızlanacak" başlığına yer verirken, CNN, "PKK, Türkiye ile onlarca yıl süren çatışmanın ardından dağılma kararı aldıklarını duyurdu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:13
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        Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" adını koyduğu hedefte yeni bir sürece geçildi. Terör örgütü PKK'nın bu sabah saatlerinde fesih kararı aldığını açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.

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        Reuters haber ajansı, terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini duyuran ilk haber ajanslarından biri oldu. Reuters haberinde, PKK'nın açıklamasına verdi ve "PKK kendini feshetmeye, Türkiye ile silahlı mücadeleye son vermeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

        Washington Post gazetesinde yer alan haberde, "PKK, Türkiye ile bir barış girişiminin parçası olarak dağılacak ve silahsızlanacak" başlığını kullandı. Haberde, "PKK, Türkiye ile 40 yıllık silahlı çatışmanın ardından yeni bir barış girişiminin parçası olarak dağılma ve silahsızlanma yönündeki tarihi bir kararı pazartesi günü duyurdu." ifadelerine yer verildi.

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        New York Times'ın ana sayfasında yer verdiği, "PKK, Türkiye ile çatışmayı sonlandıracağını açıkladı" başlıklı haberinde, "PKK pazartesi günü silah bırakacağını açıkladı. Bu kararın komşu ülkelerde de yankı uyandırması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

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        Bir başka Amerikan haber kuruluşu olan CNN de PKK'nın fesih kararına ilişkin haberini ana sayfasında gösterdi. Haberde, "PKK, Türkiye ile onlarca yıl süren çatışmanın ardından dağılma kararı aldığını duyurdu" başlığı kullanıldı.

        İngiliz Sky News kanalı da haberinde, "PKK, Türkiye ile onlarca yıl süren çatışmanın ardından dağılma kararı aldıklarını duyurdu" başlığına yer verdi.

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