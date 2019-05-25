Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar devam ederken, teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek ele geçiriliyor. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması içinde İHA destekli operasyonlara devam ediliyor.

DHA'da yer alan habere göre son 5 yılda Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ ele geçirildi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi.

Giresun kırsalından geçen yıl çatışmada yaralı olarak kaçan, mavi kategoride yer alan, başına bir milyon 500 bin lira ödül konulan 'Doğan-Serdar' kod adlı Celal Kaya'nın 2 hafta önce Tunceli'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, Karadeniz'e yeni grup da çıkarılamadı.

3 gün önce Giresun Espiye ilçesine bağlı Seydi Köyü yaylası kırsalında 'terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın bir HES şantiyesine giderek yiyecek istediği esnada ihbar üzerine yakalanmasının ardından Behrüz Dudkanlu ile ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunduğu kaydedildi.



BÖLGEDEKİ EYLEMLERE KATILDI



Giresun ve Gümüşhane'de geçiş güzergâhı bölgesindeki tüm yaylaları gezerek yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemeleri çalarak bunları ormanlık alanlarda depolara saklayan Dudkanlu ve Arslan'ın silah ve mühimmat deposunun yerini ise henüz söylemedikleri bildirildi. Dudnalu ile Arslan'ın 5 yıldır Karadeniz kırsalında olduğu, 11 asker ile Trabzon Maçka ilçesinde 2 yıl önce sivil Eren Bülbül'ün şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.