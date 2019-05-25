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Terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu!

DHA

Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde bölge ana karargahı imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargâhta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi. PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposunun da, Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarak ise Trabzon kırsalını kullandıkları ortaya çıktı

PKK'nın sözde karargahı bulundu

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar devam ederken, teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek ele geçiriliyor. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması içinde İHA destekli operasyonlara devam ediliyor.



15 ÖLÜ, 3 TESLİM VE 6 SAĞ

DHA'da yer alan habere göre son 5 yılda Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ ele geçirildi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi.

Giresun kırsalından geçen yıl çatışmada yaralı olarak kaçan, mavi kategoride yer alan, başına bir milyon 500 bin lira ödül konulan 'Doğan-Serdar' kod adlı Celal Kaya'nın 2 hafta önce Tunceli'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, Karadeniz'e yeni grup da çıkarılamadı.



ARAZİDE YER GÖSTERİYORLAR

17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun da, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu lideri Celal Kaya'nın öldürüldüğünü radyodan haber alıp yeni grubun gelemeyeceğini anlayınca, Kandil'deki örgüt yöneticilerine kızarak teslim olduğu belirtildi.

3 gün önce Giresun Espiye ilçesine bağlı Seydi Köyü yaylası kırsalında 'terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın bir HES şantiyesine giderek yiyecek istediği esnada ihbar üzerine yakalanmasının ardından Behrüz Dudkanlu ile ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunduğu kaydedildi.


BÖLGEDEKİ EYLEMLERE KATILDI

Giresun ve Gümüşhane'de geçiş güzergâhı bölgesindeki tüm yaylaları gezerek yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemeleri çalarak bunları ormanlık alanlarda depolara saklayan Dudkanlu ve Arslan'ın silah ve mühimmat deposunun yerini ise henüz söylemedikleri bildirildi. Dudnalu ile Arslan'ın 5 yıldır Karadeniz kırsalında olduğu, 11 asker ile Trabzon Maçka ilçesinde 2 yıl önce sivil Eren Bülbül'ün şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.



SIĞINAKTA BULUŞUP KARARLAR ALIYORLARDI

Behrüz Dudkanlu'nun Giresun Karaovacık deresi vadisi üzerinde Seydi köyü yaylası kırsalında gösterdiği sığınağın PKK'nın sözde Karadeniz ana karargâhı olduğu belirlendi. Sığınağın yakınındaki yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla rahat kış üstlenmesi yaptıkları, bölgenin yoğun sisli olmasından dolayı fark edilmedikleri kaydedildi. Telsizle haberleşme sağlamadan belli aralıklarla sözde karargahın bulunduğu sığınakta buluşan teröristlerin, eylem planlamalarını da burada yaparak önemli kararlar aldığı, buradan Ordu, Tokat, Sivas ile Gümüşhane, Tunceli ve Erzincan kırsalına geçiş yapabildikleri belirlendi.  

SIĞINAK VE DEPOLAR İMHA EDİLDİ

Behrüz Dudkanlu'nun gösterdiği karargâh olarak kullanıldığı belirlenen sığınakta yaşam malzemesi ve yiyecek, sığınağın yakınında 2 adet büyük erzak deposu ele geçirildi. Sığınak ve depolar patlayıcı ile patlatılarak imha edildi. Sığınağın bulunduğu vadinin sarp kayalık ve ormanlık olduğu, bölgede doğal mağaraların da yer aldığı, bu mağaraların bazılarının ise gözetleme ve keşif amaçlı kullanıldığı da tespit edildi.

SİLAH DEPOSU İÇİN GÜMÜŞHANE, LOJİSTİK İÇİN TRABZON KIRSALI SEÇİLMİŞ

Jandarma istihbarat ekiplerince ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunan Behrüz Dudkanlu ile Aras Aslan'ın, 20'ye yakın gösterdiği erzak deposu ve sığınak da patlayıcı ile imha edildi. Behrüz Dudkanlu'nun Gümüşhane kırsalında yerini gösterdiği 3 farklı erzak deposunun ise sarp kayalıklı ormanlık alanda yer aldığı gözlendi. PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposunun da Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarak ise Trabzon kırsalını kullandıkları ortaya çıktı.

 

 

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