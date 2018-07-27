Yakalanmamak için şemsiye ile kamufle oluyorlardı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi kırsalında alınan istihbarat üzerine 25 Temmuz'da 1 köy ve 7 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edilerek terör örgütü PKK'ya yönelik kapsamlı operasyon başlatıldı.



Habertürk muhabiri Veysi İpek'ın haberine göre, operasyonda insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu.



Yapılan incelemeler sonucunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen operasyonda öldürülen teröristlerin kadın olduğu tespit edildi. Genelkurmay Başkanlığınım dün duyurduğu PKK'lılardan birinin üst düzey olduğu ortaya çıktı.



PKK'nın kadın birimi YJA-Star'a bağlı olan teröristlerden birinin "Serxwebun Eruh" kod adlı Meryem Aksu olduğu belirlendi.

Aksu'nun terör örgütü PKK'nın bölgedeki sözde mali işler sorumlusu olduğu öğrenildi.



Kadın teröristlerin insansız hava araçlarına yakalanmamak için şemsiye kullanarak kamufle oldukları belirtildi.



Kadın teröristlerin üzerinde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet çapında tabanca şarjörü, 117 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 118 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 20 adet tabanca mermisi ve 1 el telsizi ele geçirildi.

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