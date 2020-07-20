İHA

Cumhuriyet savcısı, polisin Ağustos 2019'da yakaladığı ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirlediği Elif K. (25) ile Suriye uyruklu Halim M. (26) hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Teröristler için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik," suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Elif K'nin, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer aldı. PKK'nın kamplarında bomba ve silah eğitimi alarak Mersin'de kanlı bir eylem yapmak için geldiğini anlatan Elif K. örgüt ile tamamen şifreli konuşma yaptığını söyledi.

Elif K. genel şifrelemeyi tüm örgüt üyelerinin bildiğini belirterek, "Örgüt eylem yapılacak yerleri, sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir. Bir bombalı eylem yapılacaksa Murat Boz ismi merkezde, Mustafa Ceceli sahilde, Seda Sayan barda, Selçuk Balcı lokantada gerçekleştirilecekti."

Elif K. ifadesinde sanatçı şifrelemesinin dışında günlerin bile şifrelendiğini anlatarak, "Pazartesi siyah, Salı beyaz, Çarşamba kırmızı, Perşembe sarı, cuma mavi, cumartesi turuncu, Pazar yeşil anlamına geliyor" dedi.

Elif K. telefondan mesajla emojilerin bile bir şifreli belirterek şuları aktardı:

Gülen adam: Antalya'dayım,

Ağlayan adam: Keşfe devam et,

Gitar: Eylem zamanı akşam saat 20.00,

Ters parmak: Eylem yapabilirsin,

Kalp: Sivil vatandaş,

Pasta: Paraya ihtiyacım var,

Üzgün adam: Eylem zor,

Düşünen adam: Neredesin,

Kedi: Polis sayısı 15'ten az,

Kaz: Polis sayısı 15'ten fazla,

Üzgün adam: Eylem zor,

Düşünen adam: Neredesin."

Yazılı mesajlarında şifreli olduğunu ifadesinde belirten Elif K. "Birini seviyorum, bir köprü var, alışveriş yapıyorum, bir kavşak var, iş arıyorum takip ediliyorum, ben evlenmek istiyorum polis noktası var, su istiyorum kaçış yolu bulamıyorum, sana su göndereceğim kimseden isteme, sana kaçış yolu bulacağım anlamına geliyor" dedi.

Elif K.'nın tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor.