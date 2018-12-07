Habertürk'den Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Valiliği’nden yaptığı açıklamada, Kulp ilçesinin kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, 6 Aralık’ta Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Şehit J.Uzm.Çvş. Adem AKTAŞ-12 Özel Birlik Operasyonu'nun, başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

SIĞINAKLARDAN BİRİ 45 METREKARE

Jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kış üslenmesi amacıyla BTÖ mensuplarınca kullanılan, biri 45 metrekare büyüklüğünde, 2 oda ve 1 mutfaktan oluşan sığınak olmak üzere toplam 3 dolu kış sığınağı ve 1 adet avcı boy çukuru tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir.

250 KİLO AMONYUM NİTRAT ELE GEÇTİ

Operasyonda ele geçirilen sığınaklar ve toprağa gömülü vaziyette bulunan jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 250 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 5 adet infilaklı fitil, 3 adet elektrikli fünye, 1 adet akü iç plaka bloğu, 320 adet büyük boy pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 14 adet kalem pil, 1 adet anahtarlık tipi uzaktan kumanda, 400 metre kablo, 10 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 1 adet tüp başlığı, 17 adet silikon, 6 takım terörist kıyafeti, 25 çift ayakkabı, 1 adet panço, 1 adet sırt çantası, 9 adet puşi, 16 çift eldiven, 1 adet yarım parmak deri eldiven, 50 adet fanila, 1 çift bot, 29 çift çorap, 1 adet bayan şalı, 1 çift mest, 1 kilo bulgur, 6 kilo salça, 5 paket maya, 6 kilo tuz, 19 kilo zeytinyağı, 220 kilo ayçiçek yağı, 25 kilo margarin yağı, 2 kg zeytin, 3 kavanoz reçel, meyve suyu, sabun, kuru soğan, patates, helva, kolonya, 4 gözlü gazlı ocak, düdüklü tencere, 3x50 mm ebatında çivi, halat, (5) torba kına, (3) adet koli bandı, (1) top streç, (1) adet enjektör, muhtelif giyim malzemeleri ve çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

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