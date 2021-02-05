"Şu an burada çok zor koşullarda çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 metre kar var burada ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ancak en güzel karelerin böyle bir manzarada çıkacağına inandık. Bu yüzden çalışmamızı büyük bir zevkle sürdürüyoruz. İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok, burada huzur, moda, barış ve sanat var artık. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum. Birçok sanatseveri buraya davet ediyorum. Çekimlerimizi bölgenin en iyi fotoğrafçısı olarak bilinen Malik Kaya yaptı ve ortaya çok güzel kareler çıktı. Hem Malik Kaya ve ekibine hem de bu çekim için özel kıyafet hazırlayan modacı Fırat Kaplan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.