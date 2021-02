Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Best Model Of Turkey yarışmasında doğulu en iyi model seçilen ve The Miss Globe güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yaklaşık 8 saat süren çekim yaptı. Çekimler, 20 yıldır bölgede gönüllü turizm elçisi olan, belgesel yapımcısı ve doğa fotoğrafçısı Malik Kaya tarafından yapıldı.