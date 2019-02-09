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İstanbul Avcılar'da ters yöne giren bir otomobil gazete dağıtan motosikletli kuryeye çarptı. Metrelerce sürüklenerek alev alan motosiklet 2 otomobilin yanmasına neden oldu. Alev alev yanan otomobiller cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
METRELERCE SÜRÜKLENİP ALEV ALDI
Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, tek yönlü sokağa ters giren bir otomobil karşı yönden gelen motosikletli kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralanırken, motosiklet metrelerce sürüklenerek alev aldı. Sızan yakıtla birlikte daha da büyüyen alevler yol kenarına akarak bir otomobilin tamamen bir başka otomobilin ise kısmen yanmasına neden oldu.
OKSİJEN TÜPLÜ AMBULANSLAR UZAKLAŞTIRILDI
Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, sokak üzerinde bulunan bir özel ambulans şirketinde çalışan sağlıkçılardan yardım istedi. Sağlık çalışanları daha büyük bir tehlikeyi önlemek için içerisinde oksijen tüpü gibi çok sayıda yanıcı madde olan ambulansları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın söndürme tüpleriyle de alevlere müdahale edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araç ve motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yere düşerek hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma yaptı.
"AMBULANSLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"
Yaşanan olayı anlatan ve yangına ilk müdahalede bulunan sağlıkçı Serdar Sekizkardeş, "Camlara vurup biri kaçtı, bizi uyandırdı. olay zaten ilk biz müdahale ettik. Araçlara doğru ilerleyen alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık daha sonra itfaiyeyi aradık. Ambulanslarımızı kurtarmaya çalıştık. Motosiklet sürücüsü hafif yaralıydı" diye konuştu.
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