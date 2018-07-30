İstanbul Bahçelievler’de yürüyen anne 45 yaşındaki E.A. ile kızı 17 yaşındaki Z.A.’ya yaklaşıp, pantolonunu indirerek teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılanan bipolar hastası 28 yaşındaki T.Y.’yi yakaladıktan sonra dövenlere takipsizlik verildi. Mahkeme, T.Y.’nin hastalığının cezai ehliyetine etkisiyle ilgili rapor alınmasına hükmetti.



Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 24 Temmuz 2017’de E.A. ile kızı Z.A. Şehit Vedat Ulusoy Parkı’ndan geçerken T.Y. pantolonunu dizine kadar indirerek cinsel organını gösterdi. Şok geçiren anne kız bağırmaya başlayınca T.Y. kaçmaya çalıştı ancak çevredekilerin yardımıyla yakalandı.



T.Y. savunmasında “O sırada pantolonumu düzeltiyordum. Köpek sesi duydum ve kaçtım. Bayanları taciz etmedim” dedi. Avukatı T.Y.’nin psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:



“Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bipolar bozukluk, şizofreni gibi teşhisler var. Ancak rapor henüz verilmemiş.” Mahkeme, ailenin avukatı Murat Temel'in iddiaları üzerine T.Y.’nin raporlarının hastaneden istenmesine karar verdi.



Serbest bırakılan T.Y. hakkında ‘zincirleme teşhircilik suretiyle cinsel taciz’ suçlamasıyla 5.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. T.Y.’yi yakalayınca darp ettikleri iddia edilen K.B. İ.A. ve İ.K. hakkında da takipsizlik kararı verildi.

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