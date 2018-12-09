Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıl yaklaşırken sahte içki uyarısında bulundu.

Sahte içki üretiminin özel günlerde arttığına işaret eden Palandöken, "Yılbaşı gibi özel günlerden faydalanmak isteyen sahte alkol üreticileri bu dönemde piyasaya kaçak alkol sürerek vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni yıla sayılı günler kala yapılan denetimlerde binlerce şişe kaçak alkol ele geçirilmekte. Özellikle yeni yıla girmek için gün saydığımız şu tarihlerde kaçak alkolle yapılan mücadele hız kazanmalı ve sıklaştırılmalı. Çünkü kaçak alkol üreticileri ve satıcıları, yılbaşı gibi özel günleri fırsata çevirme peşinde."

Sahte içkilerin her yıl çok sayıda ölüme neden olduğunu aktaran Palandöken, sağlığa zararlı olan alkol ürünlerinin "merdiven altı" üretim olması halinde ölümcül risk taşıdığının altını çizdi.

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