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Teşkilat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 8. son bölüm

Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Deniz Aysan ile Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Pazar akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Teşkilat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat 8. son bölüm...

Teşkilat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 8. son bölüm

Teşkilat 8. son bölümde; drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. Teşkilat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat 8. son bölüm...

TEŞKİLAT 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TEŞKİLAT 8. SON BÖLÜM

Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan’a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete’nin intikamını almak için kollar sıvar.

Mete’ye yapılan saldırının faili Fadi’ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay’ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi’nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.

Fadi’ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım’ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar. Türk İstihbaratının yeğeni Kasım’ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

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