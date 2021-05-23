Teşkilat dizisinin Leyal karakterini oynayan Azra Bölek ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik!

TEŞKİLAT LEYAL KİMDİR?

Dizinin dikkat çeken rolü Leyal, Fadi'nin sevgilisidir. Fadi'nin çocukluğunda neler yaşadığına ve daha fazlasına dair bilgisi olan Leyal, Fadi'nin hem sevgilisi hem de sağ koludur.

TEŞKİLAT AZRA BÖLEK KİMDİR?

Oyunculuğun yanı sıra profesyonel dansçı olarak karşımıza çıkan Azra Bölek, Devlet Tiyatrosu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet halk oyunları dansçısı olmakla beraber, aynı zamanda müdürlükte yapmaktadır. Birçok şarkıya koreografi yaparak dans eden oyuncumuz daha önce Anna Karanina isimli bir tiyatro oyununda da yer almıştır. Tiyatroyla yakından ilgilenen Azra Bölek, kamera karşısına ilk defa 2018 yılında, Cengiz Kaçan'ın Kışa Döndü Mevsimler isimli single çalışmasının klibiyle geçen ve oyunculuğa adım atan Azra Bölek, daha önce birçok kısa filmde de yer almıştır. Güzel oyuncumuz şimdilerde ise Teşkilat dizisiyle ekranlarda olacaktır.Teşkilat Leyal kimdir? Teşkilat Azra Bölek kimdir, kaç yaşında? Azra Bölek biyografisi!

DİZİLER

Daha önce Kışa Döndü Mevsimler isimli şarkının klibinde yer alan ve oyunculuğa adım atan Azra Bölek, birçok tiyatro oyununda ve kısa filmde de yer almıştır. Ancak oyuncumuzun ilk profesyonel dizisi ise Teşkilat dizisidir. Dizide hayat verdiği Leyal Karakteriyle büyük beğeni toplamaktadır.