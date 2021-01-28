AA

Iğdır'In Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadideki ilginç kaya oluşumları, bölgedeki kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

AA'nın haberine göre doğa sporcuları tarafından Testere Vadisi olarak adlandırılan bölge her mevsim farklı güzelliği ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Ortasından geçen akarsu kenarında 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, dağcılar tarafından ilgi görüyor.

TABAKALARIN DİKLEŞMESİYLE KİLLİ BİRİMLER AŞINMIŞ

Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Adem Yulu, yaptığı açıklamada, Testere Vadisi'ndeki bu oluşumların dünyanın farklı bölgelerinde görüldüğünü söylemişti.

Vadinin ilgi çekici jeomorfolojik şekiller barındırdığını belirten Yulu, şunları kaydetmişti:

"Buradaki arazi, jeolojik özellikleri açısından kum taşı ile kil taşı evrelerinin ard arda geldiği bir fliş (kaya tabakaları dizisi) arazisidir. Özelikle Kretase ve Tersiyer devirlerinde meydana gelen fliş arazisinin bulunduğu tabakalar, ilk oluştuğunda yatay olarak gelişmiş olmasına rağmen daha sonra tektonik aktivitelerle kıvrılmış, hatta 90 derece dikleşmiştir. Bu tabakaların dikleşmesine bağlı olarak killi birimler kolaylıkla aşınmış ve geriye bugünkü ilginç coğrafi görünüme sahip farklı özellikteki kum taşları kalmıştır.