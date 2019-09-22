Ligin 5. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Cesar Grup Ümraniyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.
HAFTANIN SONUÇLARI
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1
Osmanlıspor-Altınordu: 2-1
Altay-Keçiörengücü: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1
Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0
Akhisarspor-Hatayspor: 3-1
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