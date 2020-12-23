Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
25 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol
26 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Serkan Tokat
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: Emre Kargın
27 Aralık Pazar:
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Akhisarspor-Giresunspor: Turgut Doman
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak
28 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge
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