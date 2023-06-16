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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunu tescil etti

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon tescil edildi
AA

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

TFF'den yapılan açıklamanın tamam şöyle:

"2022 - 2023 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin aşağıdaki şekli ile tesciline,

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü ve TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Kocaelispor takımları ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Şanlıurfaspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e yükseltilmelerine,

TFF 2.Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare Spor, Tarsus İdmanyurdu ve Batman Petrol Spor A.Ş takımları ile Kırmızı Grup'ta yer alan Pazarspor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor takımlarının TFF 3.Lig'e düşürülmelerine,

TFF 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., TFF 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan 68 Aksaray Belediye Spor ile grup içi Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Belediye Derincespor, Karaman Futbol Kulübü ve Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler A.Ş. takımlarının TFF 2. Lig'e yükseltilmelerine,

TFF 3.Lig müsabakaları sonucu 1.Grupta yer alan Yomraspor, Eskişehirspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor, 2.Grupta yer alan Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Bayrampaşa Spor A.Ş, 3.Grupta yer alan Niğde Anadolu Futbol Kulübü takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Diyarbekir Spor A.Ş. ve Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.'nin 2023-2024 sezonunda TFF 2.Lig'de ve Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor A.Ş., Malatya Arguvan Spor Kulübü ve Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün 2023-2024 futbol sezonunda TFF 3.Lig'de yer almalarına,

TFF Yönetim Kurulu'nun 20.04.2023 tarih ve 72 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Bölgesel Amatör Lig'den, 14 grupta grup birincisi olan Mardin 1969 Spor (Mardin), Kahramanmaraş İstiklal Spor (Kahramanmaraş), Sebat Gençlik Spor (Trabzon), Tokat Belediye Plevne (Tokat), Karabük İdmanyurdu Spor (Karabük), Talasgücü Belediye Spor (Kayseri), Adana 1954 Futbol Kulübü (Adana), Anadolu Üniversitesi Spor (Eskişehir), Viven Bornova Futbol Kulübü (İzmir), Aliağa Futbol A.Ş (İzmir), Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (İstanbul), Sultanbeyli Belediye Spor (İstanbul), Silivri Spor (İstanbul), İnegöl Kafkas Gençlik Spor (Bursa) ile Bölgesel Amatör Lig 2. ve 7. Grup takımları arasında oynanan play off müsabakaları sonucunda başarılı olan Silifke Belediye Spor (Mersin) takımlarının TFF 3.Lig'e yükseltilmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 80 sayılı toplantısında karar verilmiştir."

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