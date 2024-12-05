TFF açıkladı! Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemlerini açıkladı. Böylelikle Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem netlik kazandı. Peki, Beşiktaş- Fenerbahçe maçında hangi hakem görev alacak? İşte, detaylar
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş- Fenerbahçe maçının bu haftaya denk gelmesi sebebiyle gözler açıklanan hakem listesine çevrildi. İşte, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi...
DERBİNİN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN
TFF, Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu.
Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral, ve Candaş Erbil yapacak.
Dördüncü hakem görevini ise Erkan Özdamar üstlenecek.
6 ARALIK CUMA
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 ARALIK CUMARTESİ
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 ARALIK PAZAR
13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın
9 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu