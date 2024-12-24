TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak.