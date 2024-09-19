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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:40
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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret eden Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Hacıosmanoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

        Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Hacıosmanoğlu, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, deftere şunları yazdı:

        "Aziz Atatürk,

        Bağımsızlık mücadelesini bu millete ilham veren, çağdaş bir Türkiye'yi bizlere miras bırakan zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen şehitlerimizi ve gazilerimizi bugün saygı ve minnetle anıyoruz. Gösterdiğin hedefler doğrultusunda, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

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        Bugün burada, senin huzurunda, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve değerlerimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

        Zatıalinizin, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' ilkesini şiar edinerek, sadece sportif başarıya odaklanan değil, aynı zamanda ahlaklı sporcular yetiştirmeye kararlıyız.

        Özellikle futbolda gençlerimizin önünü açarak şanlı tarihimize yaraşır bir şekilde dünyada iz bırakmak ve Türk milletinin gücünü bir daha göstermek en büyük arzumuzdur.

        Ruhun şad olsun."

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