TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Arda Güler çok özel bir yetenek

AA

FIFA'nın davetlisi olarak Katar'a gelen ve Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan açılış maçını izleyen Mehmet Büyükekşi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Büyükekşi, A Milli Takım formasını ilk kez giyen genç futbolcu Arda Güler hakkında ise şu sözleri kullandı: "yü, son derece iyi bir oyuncu. İnşallah hem kendi takımına hem de Türk Milli Takımı'na uzun yıllar özel yetenekleriyle katkı sağlar. Ama zamana ihtiyacı var, daha tecrübelenmesi gerekiyor. Hem Fenerbahçe'deki hocası hem Kuntz hocamız birden bire değil, onu alıştırarak yeteneklerini sergilemesini istiyor. Her oyuncunun diğer oyuncularla birlikte oynayıp, yeteneklerini geliştirmesi gerek. Arda da çok genç, inşallah çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. 'Türk Milli Takımı benim en büyük hayalim' demiş, hayalini gerçekleştirmiş oldu. Her Türk oyuncunun hayali milli takım olacak. İnşallah altyapılardan Arda gibi nice oyuncular yetiştirebiliriz. Arda da onların rol modeli olur. Başta hocamıza çok teşekkür ediyorum, A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'na ve tüm futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirdiler, çok iyi oynadılar."

"HOCAMIZ YENİ BİR SİSTEM DENEDİ, 3-4-3 BAŞARILI OLDU" "A Milli Takımımız İskoçya ve Çekya maçlarında güzel bir futbol ortaya koydu. Hocamız yeni bir sistem denedi, 3-4-3. Başarılı da oldu. Milli Takımımızı uluslararası turnuvalarda yeniden güçlü bir şekilde görmek için çalışıyoruz. İlk hedefimiz Euro 2024’e katılabilmek." sözlerini kullanan Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu: "Önemli olan genç futbolcuları da milli takıma adapte edebilmek için gösterilen çaba. Dört futbolcumuz ilk kez A Milli Takım formasını giydiler. Samet, Onur, Tayyip ve Arda. Arda biliyorsunuz en gençleri. Bu da bizim adımıza sevindirici. Diyarbakır'da oynamayan birçok oyuncu, Gaziantep'te ilk kez oynamış oldu. Hocamız tüm oyuncularımızın son durumunu gördü. Giren çıkan oyuncuların birbirlerini aratmadığı görüldü. Bu da bizim açımızdan bir kazanç. Çünkü Avrupa'nın en genç futbol takımıyız. Bu genç futbol takımı inşallah en azından önümüzdeki 10 yılın, Arda gibi gençleri daha fazla katabilirsek, belki 15 yılın milli takımı olacak. Ana iskeleti koruyalım, sürdürebilirliği sağlayalım, bu gençlerimiz tecrübelensin istiyoruz. Anlık başarılar çok önemli değil, önemli olan sürdürülebilir olması. Sürekli Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılabilen bir milli takım iskeletini oluşturmak istiyoruz. Türkiye gibi 85 milyonluk ülkenin bu konuda başarı göstermesi gerek. Bunun için altyapıya özen göstermemiz gerekiyor. Süper Lig'deki takımlara akademi zorunluluğu getiriyoruz, sonra hedef bunu 1. Lig'e de getirmek."