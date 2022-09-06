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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Josef de Souza'nın Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu. Eski hakemler de olası cezayı değerlendirdi

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  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında sahaya giren bir kişinin siyah beyazlı futbolculara yönelik saldırıda bulunması büyük yankı uyandırmıştı.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaşlı Josef De Souza'nın kırmızı kartıyla ilgili konuştu.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    Sahaya giren kişiye müdahale eden Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kartla ilgili Büyükekşi, Beyaz TV'ye Beşiktaş'ın henüz iptal başvurusunda bulunmadığını belirterek şunları söyledi:
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    "Beşiktaş kulübü bildiri yayınladı ama bize iptal başvurusunda bulunmadı. Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı mutlaka göz önünde bulundurulacaktır çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var."
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    FIRAT AYDINUS'TAN YORUM

    Eski hakem Fırat Aydınus, olaylı Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında Josef De Souza’ya gösterilen kırmızı kartını değerlendirdi:
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    "Olayı hem vicdani hem kural olmak üzere 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bütün teamüller göz önünde bulundurularak hakemin görüp değerlendirdiği veya VAR yardımıyla hakim olduğu olay karşısında rapor PFDK tarafından değerlendirilecek. Şiddetli hareketin ceza süreleri talimatta 3 ve 6 maç arasında belirtiliyor.
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    Ancak olay PFDK’nın 13. maddesindeki “takdiri indirim nedenleri” kapsamına sokulursa, akabinde yine talimatın 12 .maddesindeki 'haksız tahrik' uygulanıp 13. madde ile bütünleştirilerek 1 maç men ve para cezası verilmesini bekliyorum."
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    2. boyutu ise kamuoyu vicdanı. Bir taraftarın maç sonu sahaya girerek futbolcu grubunu içine tekmeyle dalması asla kabul edilemez. Hele böyle bir hareketi yapan taraftarın direkt serbest kalması da içinde bulunduğumuz hazin durumu gösteriyor." (Hürriyet)
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    DENİZ ÇOBAN: İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

    Eski hakem Deniz Çoban ise Josef'in kırmızı kartı ile şu yorumu yaptı:

     
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    "Disiplin Talimatı'nın 86. maddesi açık. Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararını değiştiremez, bozamaz. Sarı ya da kırmızı kartların sonuçlarını ancak şahısta hata olması durumunda ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla PFDK’nın kırmızı kartı iptal etmesi mümkün değil."
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

    "Talimat, şiddetli hareketten sevk yapılırsa 3-6 maç, saldırıdan sevk yapılırsa 5-10 maç ceza öngörüyor. Alt sınırdan ceza verilip 12. madde uygulanarak (Haksız Tahrik) ceza üçte birine indirilir. Bu şartlarda 1 maç en fazla iki maç ceza çıkar."
  • TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Josef de Souza açıklaması - Beşiktaş haberleri

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