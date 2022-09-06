"Olayı hem vicdani hem kural olmak üzere 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bütün teamüller göz önünde bulundurularak hakemin görüp değerlendirdiği veya VAR yardımıyla hakim olduğu olay karşısında rapor PFDK tarafından değerlendirilecek. Şiddetli hareketin ceza süreleri talimatta 3 ve 6 maç arasında belirtiliyor.