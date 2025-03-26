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        Haberler Spor Futbol TFF'de Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray getirildi - Futbol Haberleri

        TFF'de Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray getirildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:47
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        Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray getirildi
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        TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz" denildi.

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