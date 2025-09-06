TFF ile İspanya arasında işbirliği anlaşması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçı öncesi İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'yla işbirliği anlaşması imzaladı.

TFF'nin açıklamasına göre kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi gibi pek çok alanı kapsayan iş birliği anlaşması doğrultusunda iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle her iki tarafa da faydalı olacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.