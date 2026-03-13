TGC'den Habertürk Manşet'e ödül

İhmallerle gelen ölümler... Denetimsizlikle yaşanan facialar ve yok olan hayatlar... Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın kent suçlarını ele aldığı Habertürk Manşet programı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından “En iyi Haber Programı” ödülüne layık görüldü.

"Denetimsizlik ve ihmallerle yok olan hayatların" hikayesini anlatan programın manşeti "ihmal cinayetleri"ydi...

“ÇOK GURUR VERİCİ”

Habertürk markasını en prestijli TV programı ödülü ile bir araya getirmenin çok gurur verici olduğunu söyleyen Zülfikar Ali Aydın, “Bu hikayenin parçası olan çok arkadaşımız var. Verdikleri emek için önce onlara sonra da bu ödülü verdiği için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti seçici kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerine verilecek.