The Guardian: 4 gün çalışma düzenine geçilmesi yaşam pahalılığıyla mücadele etkili olabilir

"4 gün çalışma yaşam pahalılığını azaltabilir" 0:00 / 0:00

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The Guardian'da yer alan habere göre, haftada dört gün çalışma düzeninin yaşam pahalılığıyla mücadelede önemli bir politika olabileceğini ortaya çıkardı.

Autonomy isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, ücret düşüşü olmadan haftada dört gün mesai sistemi ailelere bakıcı ve ulaşım masrafında fayda sağlayarak

yaşam pahalılığıyla önemli ölçüde mücadele edilmesini sağlayabilir. Araştırmada, iki yaşından küçük çocuğu olan bir kişinin yılda ortalama 1140 Pound çocuk bakımı, 340 Pound ulaşım tasarrufu edebileceği belirtildi.

DENEME HAZİRAN AYINDA BAŞLADI İngiltere'de haziran ayında 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalışacağı pilot uygulama başlatıldı. Ülkede kar amacı gütmeyen "4 Day Week Global" adlı kuruluşça yürütülen pilot uygulama kapsamında 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken, maaşlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Haftada 4 gün çalışma denemesi kapsamında çalışanların refahı ve iş verimliliğinin yanı sıra uygulamanın çevre ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri ölçülecek.