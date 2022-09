Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint ve Word Games tarafından ortaklaşa üretilen The Last of Us dizisinin çekimleri 2021 Alberta'da başladı. Dizinin ilk fragmanı yayınlanınca sosyal medya kullanıcıları "The Last of Us dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? The Last of Us konusu ne, oyuncuları kim?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

THE LAST OF US DİZİSİNİN KONUSU NE?

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us oyunu 2013 yılından bu yana ilgiyle oynanıyor. The Last of Us salgın bir hastalıktan yirmi yıl sonrasını konu alıyor.

THE LAST OF US OYUNCULARI KİM?

The Last of Us oyuncu kadrosu şu şekilde;