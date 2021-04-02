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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher 2. sezon tarihini açıkladı mı?

Dünyaca ünlü dijital sinema ve dizi platformu Netflix'in en sevilen yapımlarından biri olan The Witcher 2. sezonu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Netflix, merakla beklenen The Witcher 2. sezon çekimlerinin bugün tamamlandığını açıklaıd. Peki gözlerin çevrildiği The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher 2. sezon tarihini açıkladı mı?

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan The Witcher'ın birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Başrolünde yakışıklı oyuncu Henry Cavill'in yer aldığı diziden seyircilere güzel haber geldi. Netflix, yeni sezondan görseller yayınladı. Peki The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin çekimleri devam ediyor, her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da The Witcher dizisinin 2. sezonunun 2021 yılının Aralık yayınlanması bekleniyor.

THE WITCHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

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THE WITCHER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)
Freya Allan, (Prenses Ciri)
Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)
Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)
Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)
Adam Levy, (Fareçuval)
MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)
Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)
Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)
Emma Appleton, (Prenses Renfri)

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