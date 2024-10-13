Oyuncular, altı bağımsız vakayı çözmeye çalışırken suçluların motivasyonlarını sorgular. Tıpkı Dostoyevski'nin karakterlerinde olduğu gibi, oyuncuların da suçluları adalete teslim etmek ya da onları görmezden gelmek gibi seçimler yapma imkanı vardır.