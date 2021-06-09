Thodex CEO'sunun evine haciz işlemi! 0:00 / 0:00

DHA

Thodex kripto para borsası sahibi Faruk Fatih Özer, Nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar mağdur oldu.

DHA'nın haberine göre, Thodex mağdurları suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle de icra talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi’ne bir mağdur 628 bin 460 TL için icra talebinde bulundu.

Talep onaylanırken, mağdurun avukatı Sinan Keskin memurlarla birlikte icra işleminde bulunacak. Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan bir sitedeki ailesine ait dairede icra işlemi gerçekleşecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

HESAPLARINDAKİ TUTARLAR İÇİN MÜZEKKERE GÖNDERİLECEK

Habertürk'ten Ozan Kelleci'nin haberine göre de, icra işleminde firari Özer'in evindeki ekipmanlarına da el konulacak. Ekipler ise önce icra tespitinde bulunup haciz işlemini gerçekleştirecek. Öte yandan Özer'in bankadaki hesaplarına yönelik de bir müzekkere yazıldığı ve kısa süre içinde hesaplardaki tutarlara da icra işlemi uygulanacağı kaydedildi.