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Thodex'e haciz kararına bankadan cevap yazısı: 5 adli makamdan haciz kararı var

Thodex vurgunu ile soruşturma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur avukatlarından Berke Kaşıkaralar'ın haciz talebini değerlendiren Anadolu İcra Dairesi, şirketin hesabının bulunduğu 3 banka hesabına haciz konulmasına karar verdi. İlgili bankalara müzekkere yazan Daire, bir bankadan şirkete ait 3 farklı hesapta yaklaşık 16 milyon lira değerinde para bulunduğunu fakat 5 ayrı adli makamdan çıkarılan tedbir kararı olduğunu belirtti. Avukat Kaşıkaralar ise "Bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsis edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" dedi

VURGUN YAPMIŞLARDI! Son dakika: Thodex'te 5 ayrı haciz kararı çıktı! - Haberler
Thodex'te 5 ayrı haciz kararı çıktı!
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DHA

Avukat Berke Kaşıkaralar, Anadolu 18. İcra Dairesi'nden Thodex Şirketi'nin eski adı olarak bilinen Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait 3 araca haciz konulmasını talep etti. Avukat Kaşıklar, dilekçesinde şirketin 3 ayrı bankadaki hesabına haciz gönderilmesini istedi.

DHA'nın haberine göre, İcra Dairesi Avukat Kaşıkaralar'ın şirkete ait 3 araca ve banka hesaplarına haciz konulması talebini kabul ederek ilgili bankalara müzekkere yazdı.

BİR BANKADA 3 AYRI HESAPTA YAKLAŞIK 16 MİLYON LİRA BULUNUYOR

Bir bankadan Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'ne gönderilen cevap yazısında haciz bildiriminin Genel Müdürlüğe ulaştığı ve yapılan incelemeyle araştırma sonucunda Thodex Şirketi'ne ait Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'nde 3 ayrı hesapta yaklaşık 16 milyon lira bulunduğu belirtildi.

Söz konusu meblağlar üzerinde daha önceden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2 sefer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldıkları tedbir kararı ve hacizler bulunduğu kaydedildi.

Cevap yazısında söz konusu kararlardan ve hacizlerden sonra gelmek üzere söz konusu hesaplara haciz şerhi işlendiği ifade edildi. Borçluya ait banka nezdinde başkaca hak ve alacak bulunmadığı belirtildi.

İTİRAZDA BULUNMADIKLARI İÇİN DOSYA KESİNLEŞMİŞ BULUNDU

Avukat Berke Kaşıkaralar müvekkilinin talebi üzerine Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne icra takibi başlattıklarını belirterek "Koinesk Teknoloji Anonim Şirketi 7 günlük itiraz süreci içerisinde herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle dosyaları kesinleşmiş bulunmaktadır. Akabindeyse haciz işlemlerine başladık. Başladığımız haciz işlemlerinde sırasıyla plakalarına haciz koyduk, taşınmazı bulunmadığından taşınmazına haciz koyamadık" dedi.

"BİZDEN ÖNCE 120 KİŞİNİN VAR OLMASI NEDENİYLE DOSYAMIZI TAHSİL EDEMİYORUZ"

Kaşıkaralar, "İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut olup bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Müvekkilinin ailesiyle birlikte toplamda 50 bin lira değerinde zararı olduğunu da kaydeden Kaşıkaralar "Bundan sonraki süreç Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'nin ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki, iflas mamasına devredilecektir. Devredildikten sonra alacaklılar, öncelikli alacaklılar olmak üzere diğer alacaklılar olmak üzere tahsili gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

"İFLASA DEVREDİLDİKTEN SONRA ALACAKLARINI TAHSİL ETME ŞANSLARI DOĞACAKTIR"

Kaşıkaralar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Alacağı olan mağdurlar iki farklı yol izleyebilir. Bunlardan biri cezai yaptırım talebinde bulunabilir ama bu cezai yaptırım. Hukuksal olarak tazmin etmek istedikleri miktarları alacak davası açarak veya da icra takibine başvurarak alacaklarını tahsil edebilirler. Fakat şirketin şu an hesapları ve kendi mal varlığı envanteri blokeli olduğu için herkesin alacaklı olarak bir sıralamaya girmesi zorunlu olup iflasa devredildikten sonra alacaklarını tahsil etme şansları doğacaktır."

391 BİN MAĞDUR

700 bin üyesi olduğunu açıklayan Thodex'in sistemini kapatan sahibi Özer'in yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. İlk tespitlere göre Thodex’te 150-300 milyon arası bir bakiyeden bahis edilirken şirketin uluslararası istatistik sitelerinde 16 Nisan'da işlem hacimlerinin 1.4 milyar dolarları görmesi kaybolan rakamın çok daha yüksek olabileceği şüphesini doğuruyor. Zira mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç’ın hesaplama ve iddiasına göre bu tutar 2 milyar dolarları buluyor.

SOYLU: 108 MİLYON DOLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgili birimlerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret ederek, bu tutarın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan kişilerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını dile getirmişti.

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