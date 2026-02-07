Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Gösterdiğimiz performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Gösterdiğimiz performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Gösterdiğimiz performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:55 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, 3-0 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

        Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un iyi bir galibiyet aldığını söyledi.

        "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

        Birçok şeyi eksik yaptıklarını anlatan Reis, "Sonuç sebebiyle değil, gösterdiğimiz performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk yarıda iyi oynadığımız bazı bölümler vardı, fena bir performans göstermedik. Beklemediğimiz bir gol yedik. Engellememiz gereken ortalar vardı engelleyemedik, sık sık orta yapacaklarını biliyorduk ama engel olamadık. İkinci yarıya iyi başladık derken yine gol yedik Son haftalarda çok fazla gol atan bir takım değiliz. İlk yarıda sadece bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda da diğer bir pozisyon vardı. Şut çekmemiz gereken yerde şut çekemedik. Kalenin üstünden 2 metre mesafeden dışarı attık. Daha sonra sistem değişikliğine gittik. İki forvetle oynadık. Forvetleri pozisyona sokmadığınız müddetçe 5 forvetle oynasanız da gol atamazsınız. Hayal kırıklığı yaşıyorum, bu kadar geriye pas oynuyorsanız maç içinde problemler yaşarsınız." diye konuştu.

        "NE YAZIK Kİ KANTE GİBİ OYUNCULAR ALAMADIK"

        Reis, Trabzonspor ceza sahasına yapılan ortaların cılız kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor'un ortalarını da görürseniz farkı görürsünüz. Bizim yaptığımız ortalarda rakip topu uzaklaştırdı. Buna çalışmamız gerekiyor, böyle bir eksiğimiz vardı. Elimizdeki kadroyla elimizden geleni yapıp çalışmamız gerekiyor. En iyi performansınızı her maçta gösteremeyebilirsiniz. Bugün mücadele ve savaşı gösteremedik. Trabzonspor, ikili mücadelelerde bizden daha iyiydi ve hızlı bir şekilde oynadı. Bu konu hakkında takımla konuşmam gerekecek. Ne yazık ki Kante gibi oyuncular da alamadık. Elimizde belirli bir kadro var. Bu kadroyla çalışmaya devam etmeliyiz. Daha iyi bir performans gösterebiliriz önümüzdeki maç. Bugünkü maçta 2 forvetle oynadık ama yeteri kadar orta yapmazsanız gol pozisyonuna giremezsiniz. En çok gol atan, en çok asist yapan oyuncumuzu gönderdik. Yerini doldurmakta zorluk yaşıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenler'de otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayıp 13 araca çarptı

        Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayarak önce aracın dışında duran şoföre ardından 13 otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!