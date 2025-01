Thomas Reis: Kimse armadan büyük değil

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"KİMSE ARMADAN BÜYÜK DEĞİL"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, anlamlı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Almış olduğumuz galibiyetten çok mutluyuz. Harika bir galibiyet aldık. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Hep birlikte kalplerini ortaya koyarak oynadılar. İlk yarıda iyi oynadık. İkinci yarıda biraz pasif defans yaptık, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. 3 puan kazandık. Önemli bir derbi galibiyeti aldık. Bu galibiyeti tüm Samsunsporlulara armağan ediyorum. Bir mesajım var; çok özel bir hafta geçirdik. Birçok şey oldu. Hepimiz insanız. Bazı kararlar almamız gerekiyor. Bu kararlar bazen pozitif bazen negatif oluyor. Ne ben hoca olarak ne de başkası oyuncu olarak takımdan, armadan daha büyük değil. Çok değerli bir başkanımız var. Vizyonu çok büyük. Almış olduğum kararlarda her zaman bana destek oluyor. Sadece başkanımız değil Fuat Çapa da bana destek oluyor. Kulüp olarak o vizyonu hep birlikte olabilirsek başarabiliriz. Bir karar aldığımda kendim için değil kulüp için alıyorum. Önemli olan kulübün menfaati. Herkesten istediğim bu birlikteliği her zaman korumak. Mümkünse her oyuncuyu korumak zorundayız. Transfer yasağımız var. Oyuncularımızı affetmeliyiz” dedi.