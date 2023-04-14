Bundesliga'da oynanacak Hoffenheim maçı öncesi konuşan basın toplantısında konuşan Tuchel, "Ben Mane'yi savunmak ve onu korumak için buradayım çünkü onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Beni onun avukatı olarak görebilirsiniz. Artık bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil. Bu hayatta herkesin bir hata yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Mane'nin yaptığı biraz fazlaydı ve o da bunu görüp özür diledi." ifadelerini kullandı.