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Thread in Motion'dan yeni Endüstri 5.0 dönüşümü

IIOT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti) şirketi Thread in Motion, yeni Endüstri 5.0 çözümlerini pazara sunduğunu açıkladı. Akıllı eldiven teknolojileri Vega, Vega-X modellerinin yanı sıra CONWO'nun tanıtım toplantısında konuşan CEO Kadir Demircioğlu, "Otomotivden lojistiğe pek çok farklı dünya markasının ülkemizde üretim yapabiliyor olması ve bizim ürün ve teknolojilerimizi burada geliştirmemiz bizler için çok büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı

Thread in Motion'dan yeni Endüstri 5.0 dönüşümü
HABERTURK.COM

Türkiye'nin giyilebilir teknolojiler alanında faaliyet gösteren Endüstriyel Nesnelerin Interneti şirketi Thread in Motion (TIM), akıllı eldiven teknolojileriyle dünya global çapta müşterilerine ulaşmayı sürdürüyor. 35 ülkede 30'un üzerinde global müşteri ile çalışan şirket, yeni teknoloji ürünleri Vega, Vega-X'in yanı sıra CONWO'nun tanıtımını gerçekleştirdiği bir basın toplantısı ile yaptı.

"TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLİYOR"

Thread in Motion’ın kurucu ortağı ve CEO'su Kadir Demircioğlu otomotiv sektöründe başlayan yolculuğunun farklı sektördeki lojistik ve hizmetleriyle devam ettiğini belirterek, “Otomotivden lojistiğe farklı dünya markasının ülkemizde üretim yapabiliyor olması ve bizim ürün ve teknolojilerimizi burada geliştirmemiz bizler için çok büyük bir avantaj. Ayrıca, Türkiye’nin mühendislik ve üretim alanındaki bilgisi, deneyimi ve tecrübeleri Thread in Motion’ı kurduğumuz günden itibaren hızla ilerleyebilmesine olanak sağladı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknolojiyi bugün 6 farklı sektörde, 35 ülkede, global şirketler de dahil olmak üzere 200’den fazla müşteriye sunuyoruz. Geliştirdiğimiz giyilebilir teknoloji ürünleriyle otomotiv, perakende, lojistik, üretim ve e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

"ENDÜSTRİ 5.0 ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

İnsan merkezli yaklaşımın önemine vurgu yapan Demircioğlu, “Otomasyonu ve insan emeğinin değiştirilmesini vurgulayan önceki aşamaların aksine, Endüstri 5.0, üretim süreçlerini iyileştirmek için hem insanların hem de makinelerin güçlü yönlerinden yararlanmayı amaçlıyor. Örneğin, makineler tekrarlayan ve tehlikeli görevleri yerine getirebilirken, insanlar üretimi optimize etmek için gerekli olan yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini sağlayabilir. Endüstri 5.0 aynı zamanda çalışanlara beceri kazandırmak için fırsatlar sunuyor. Makineler tekrarlayan ve tehlikeli görevleri üstlendikçe, çalışanlar bu makineleri çalıştırma, bakımını yapma ve ayrıca makineler tarafından üretilen verileri yönetme konusunda eğitilebilir. Bu, daha yüksek vasıflı ve çeşitlendirilmiş bir iş gücüne ve otomasyonun önceki aşamalarına göre daha az işten çıkarmaya yol açabilir” şeklinde konuştu.

TÜRK SANAYİSİNİN ROLÜ

Demircioğlu, Türk sanayisinin bu dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ve TIM'in yerli sanayicilere büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, geliştirdikleri çözümlerin operasyonların hızlandırılması, sipariş işleme ve üretimdeki gecikmelerin azaltılması, manuel süreçlerin azaltılması, montaj ve hatalı işlemlerin önlenmesi gibi konularda önemli katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca Demircioğlu, TİM'in daha düşük işletme maliyetleri, gelirler üzerindeki dolaylı etkisi, operasyonel uzmanlaşma, artan tedarik zinciri istikrarı, daha iyi teslimat süreleri gibi avantajlarına dikkat çekti ve şirketin teslim alma süresini kısaltma ve düşük yatırımı hızlandırma avantajlarını paylaştı.

VEGA VE VEGA-X EL BİLGİSAYARI

Demircioğlu, 2021 yılında lanse edilen ve etkileyici ihracat rakamlarına ulaşan akıllı eldiven modelinin, üretim ve lojistikte giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hataları önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediğini belirterek, yeni ürünleri ile insan kaynaklı hataları sıfıra indirerek, müşterileri için verim ve kazancı maksimum seviyeye çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Demircioğlu, yeni ürününün en son diş açma teknolojisi ve ergonomik tasarıma sahip olması nedeniyle müşterilerinin Vega ve Vega-X ürünlerini kullanarak yüzde 50 zaman tasarrufu sağlayacağını belirterek, "Tak ve çalıştır işlevi ve uzun pil ömrü, Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla kurulu tüm cihazlarla verimli gerçek /LoRa iletişimi sağlayarak kolay ve uzun ömürlü kullanım sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Demircioğlu, giyilebilir teknolojinin yanı sıra tahmine dayalı tahmin tekniklerini ve bu teknolojilerle entegre bir veri analitiği platformu olan CONWO'nun algoritmalarını kullandığını ve bu sayede sürecin daha sağlıklı ve sorunsuz işlediğini söyleyerek “Akıllı eldivenlerimiz operasyonel verileri depolarken, geliştirdiğimiz yazılım platformu bu verileri analiz ederek ilgili tüm süreçlerin optimizasyonuna olanak sağlıyor. Şirket olarak vizyonumuz da bu farklı alanlardaki veri akışlarını kullanarak, bir Büyük Veri (Big Data) şirketi konumuna gelmek” dedi.

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