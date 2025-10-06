Habertürk
        Thunberg ve bazı aktivistler Atina'da

        Thunberg ve bazı aktivistler Atina'da

        Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Greta Thunberg ve bazı aktivistleri taşıyan uçağın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:23
        Thunberg ve bazı aktivistler Atina'da
        İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bazıları, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’na geldi.

        Aktivistler, havalimanında destekçileri tarafından karşılandı.

        Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etmişti.

        İsrail Dışişleri Bakanlığının, Amerikan X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtilmişti.

        Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedilmişti.

        Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

        Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.

